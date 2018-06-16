В Москве сегодня простятся со Станиславом Говорухиным

Церемония прощания с народным артистом России Станиславом Говорухиным пройдет в храме Христа Спасителя в девять часов утра по московскому времени, сообщает ТАСС.

Актера и режиссера похоронят на Новодевичьем кладбище. Сообщается, что церемония прощания начнется в девять часов утра, а отпевания – в час дня по московскому времени.

Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни 14 июня в 10.37 после продолжительной болезни. По словам главы "Мосфильма" Карена Шахназарова, многие знали о его заболевании, однако он очень мужественно держался и не позволял лишней суеты, связанной с состоянием его здоровья.