В Москве сегодня простятся со Станиславом Говорухиным

Церемония прощания с народным артистом России Станиславом Говорухиным пройдет в храме Христа Спасителя в девять часов утра по московскому времени, сообщает ТАСС.
Актера и режиссера похоронят на Новодевичьем кладбище. Сообщается, что церемония прощания начнется в девять часов утра, а отпевания – в час дня по московскому времени.
Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни 14 июня в 10.37 после продолжительной болезни. По словам главы "Мосфильма" Карена Шахназарова, многие знали о его заболевании, однако он очень мужественно держался и не позволял лишней суеты, связанной с состоянием его здоровья.
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