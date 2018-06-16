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В Москве сегодня простятся со Станиславом Говорухиным

Культура 16.06.2018 | 00:56

Церемония прощания с народным артистом России Станиславом Говорухиным пройдет в храме Христа Спасителя в девять часов утра по московскому времени, сообщает ТАСС.

Актера и режиссера похоронят на Новодевичьем кладбище. Сообщается, что церемония прощания начнется в девять часов утра, а отпевания – в час дня по московскому времени.

Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни 14 июня в 10.37 после продолжительной болезни. По словам главы "Мосфильма" Карена Шахназарова, многие знали о его заболевании, однако он очень мужественно держался и не позволял лишней суеты, связанной с состоянием его здоровья.

Умер Станислав ГоворухинУмер Станислав Говорухин
Уточняется, что Станислав Говорухин скончался в 10.37 в санатории "Барвиха".

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Теги
кино, Россия, смерть известных людей
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