В "Ночь музеев" 4 арт-площадки Минска будут работать по принципу культурного обмена

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В "Ночь музеев" четыре арт-площадки Минска объединит единая программа, сообщил корреспонденту БЕЛТА куратор коллекции Белгазпромбанка искусствовед Александр Зименко.

"Впервые в Минске творческая акция "Ночь музеев" объединит четыре арт-площадки: галерею "Арт-Беларусь", мемориальный музей-мастерскую Заира Азгура, культурный инкубатор "ОК16" и культурный центр "КОРПУС". В "Ночь музеев 2018" каждая площадка предложит свою программу, раскрывающую концепцию культурного обмена: музей-мастерская Заира Азгура и ОК16 обмениваются традициями и новациями; галерея "Арт-Беларусь" и центр "КОРПУС" интерпретируют общее наследие ХХ века. Надеемся, что обмен направлениями дополнит и без того разнообразные предложения наших площадок", - рассказал Александр Зименко.

Кроме того, у посетителей "Ночи музеев" будет возможность познакомиться с экспозицией первого международного фестиваля ART-MINSK, который завершается 20 мая.

Программы "Ночи музеев" от галереи "Арт-Беларусь" начнутся в 21.00 и продолжатся до 05.00. Каждую площадку можно посетить как по отдельному билету, так и единому на все программы, купить который можно в интернете и галерее "Арт-Беларусь". Для удобства посетителей будет организован трансфер "Art-night x-bus" между пр. Машерова, 9 - ул. Козлова, 3 - ул. Азгура, 8 - ул. Октябрьская, 16. Автобус будет ходить с 21.00 до 05.00.

"Арт-Беларусь" - инициированный Белгазпромбанком национальный историко-культурологический проект, он реализуется во взаимодействии с Национальной комиссией по делам ЮНЕСКО, министерствами иностранных дел и культуры, Национальным художественным музеем Беларуси, Белорусским союзом художников и другими партнерскими организациями. Цель проекта - развитие на основе образовательных программ творческого мышления и инициативы деятелей культуры, продвижение их творчества внутри страны и за рубежом. Корпоративная коллекция ОАО "Белгазпромбанк" является частью и основой проекта "Арт-Беларусь".

Ночь музеев - международная акция, приуроченная к Международному дню музеев, во время которой экспозиции можно осмотреть ночью. Основная цель акции - показать возможности, потенциал современных музеев, привлечь в музеи молодежь. Впервые "Ночь музеев" была проведена в Берлине в 1997 году.-0-