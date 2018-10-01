В программе фестиваля "Евразия.DOC" появляются социальные фильмы

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В программе фестиваля документального кино стран СНГ "Евразия.DOC" появляются фильмы социального характера, сообщил сегодня журналистам председатель жюри фестиваля Владимир Мамонтов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Фестиваль с каждым годом развивается. Первоначально в его программе присутствовали исключительно острые политические картины. Теперь появляются фильмы более социального характера, размышления о человеческих, общественных проблемах, судьбах. Это житейские, трогательные истории о прошлом, настоящем, о людях. Лично мне кажется, что это украшает фестиваль", - сказал Владимир Мамонтов.

По его словам, особого внимания заслуживают работы молодых кинодокументалистов. "На полях фестиваля проходит молодежный конкурс короткометражных документальных фильмов "Евразия.DOC: 4 минуты". Как председатель жюри я не имею права никого выделять, но мне очень запомнилась работа, как в отдаленную местность поездом привозят почту и хлеб. Продолжительность фильма всего 4 минуты, но это так трогательно, так сильно. Главное, чтобы все шло от сердца, когда автор живет этим, убежден в том, что он хочет донести до зрителей. Надеюсь, что все хорошие фильмы получат призы", - отметил председатель жюри.

Третий фестиваль "Евразия.DOC" будет работать в Минске с 1 по 4 октября. Торжественная церемония открытия состоится сегодня вечером. Часть программных мероприятий пройдет в Смоленске. Основная задача проекта - поддержка наиболее талантливых документалистов стран Содружества, поиск молодых, ярких авторов, создающих телевизионную и кинопублицистику, развитие творческих контактов. В этом году в программу фестиваля вошли 24 документальных фильма из 12 стран. В форуме принимают участие как известные, так и начинающие кинодокументалисты из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана и Эстонии. Победителей определит международное жюри, состоящее из известных режиссеров, политологов и журналистов. -0-