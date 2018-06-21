В Риме впервые показали самое раннее из известных произведений да Винчи

Самую раннюю из известных работ Леонардо да Винчи впервые показали общественности в Ассоциации иностранной прессы в Риме.
Работа представляет собой керамическую плитку, на которой изображен архангел Гавриил. Работа была создана Леонардо да Винчи в 1471 году. Она хранилась в частной коллекции потомков аристократической семьи Фениче ди Равелло, которые даже не подозревали, что это творение Леонардо. По мнению профессора Эрнесто Солари, в образе архангела Гавриила художник отобразил самого себя.
Оценить стоимость первой известной работы художника эксперты пока не решаются. Оригинал творения останется в частной коллекции, в римский музей изобретений да Винчи будет передана его копия.
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