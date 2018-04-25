В РТБД покажут известную польскую пьесу "Антигона в Нью-Йорке"

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Республиканском театре белорусской драматургии 25 апреля состоится спектакль Нового театра имени Казимира Дэймка (г. Лодзь, Польша) "Антигона в Нью-Йорке".

"Антигона в Нью-Йорке" Януша Гловацкого - одна из самых известных польских пьес начала 90-х.

Следуя за "американской мечтой", герои пьесы - пуэрториканка, российский еврей и польский эмигрант - попадают на Манхэттен. Но в большом городе они никому не нужны. Герои пронзительно одиноки и потеряны в одном из самых богатых мегаполисов мира. Попав в сложную ситуацию, люди с обочины жизни оказываются более нравственными и чуткими, чем сытые жители Запада.

Мир героев "Антигоны в Нью-Йорке", сотканный из воспоминаний, фантазий, мечтаний и мифов, становится рассказом о наших страхах и страстях, без морализации, но с большим чувством юмора.

Спектакль идет на польском языке с русскими субтитрами. -0-