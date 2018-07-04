В Швеции предложили альтернативу Нобелевской премии по литературе

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 100 шведских деятелей культуры основали Новую академию, которая будет вручать ежегодную премию по литературе, альтернативную Нобелевской. Решение было принято после того, как Шведская академия, замешанная в нескольких скандалах, была вынуждена отказаться от присуждения главной литературной награды в 2018 году, сообщает ТАСС.

"Мы основали Новую академию, чтобы напомнить людям, что литература и культура в целом должны способствовать демократии, прозрачности, сопереживанию и уважению, без привилегий, высокомерия или сексизма", - говорится в заявлении шведских деятелей культуры, опубликованном в издании The Guardian. Представители Новой академии считают исключительно важным, чтобы самая престижная в мире литературная премия была присуждена в 2018 году.

На премию может быть номинирован писатель, опубликовавший за последние 10 лет не менее двух книг. При этом не имеет значения, из какой страны автор. Главное, чтобы его произведения отражали тему "людей в мире".

Когда номинанты на премию определятся, Новая академия организует публичное голосование, чтобы выделить четырех фаворитов. Позже специальное жюри выберет из их числа лауреата, чье имя будет обнародовано в октябре - в том же месяце, когда называют лауреата Нобелевской премии по литературе.

Авторы инициативы подчеркнули, что присуждением новой литературной премии они выражают протест против ситуации, сложившейся в Шведской академии.

Ранее Шведская академия объявила, что присуждение Нобелевской премии по литературе переносится на 2019 год. После серии скандальных разоблачений в Нобелевском комитете некоторые академики решили подать в отставку в знак протеста. В результате в Нобелевском комитете по литературе отсутствует кворум, необходимый для вручения премии, а выбрать новых членов комитета не позволяет устав академии.-0-