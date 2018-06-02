В Сочи открылся фестиваль "Кинотавр"

Сегодня открылся XXIX российский кинофестиваль "Кинотавр", участие в котором принимают известные актеры, продюсеры, режиссеры и другие деятели кино.
2 июня вечером в Сочи проходит церемония открытия главного российского кинофестиваля. Президент России Владимир Путин приветствовал участников и организаторов кинофестиваля. Телеграмма приветствия президента опубликована на официальном сайте Кремля. Сразу после торжественной церемонии открытия зрителям покажут фильм Кирилла Серебренникова "Лето", который в Каннах получил премию за лучший саундтрек. В главном конкурсе в этом году участвуют 14 кинолент. Оценивать их будет жюри во главе с режиссером Алексеем Попогребским.
Дебютанты на "Кинотавре" впервые будут соперничать отдельно. Такое решение принято, чтоб молодые мастера не затерялись среди взрослых и могли заявить о себе. В программе "Дебют" участвуют 8 фильмов. Жюри конкурса дебютов возглавил кинокритик Андрей Плахов. На фестивале так же пройдет конкурс короткометражного кино.
Фестиваль продлится до 10-го июня. Президент кинофестиваля — продюсер Александр Роднянский.
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