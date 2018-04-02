В США скончался десятикратный обладатель премии "Эмми"

Известный американский сценарист и продюсер Стивен Бочко скончался на 75-м году жизни, сообщает The Hollywood Reporter.

Стивен Бочко скончался в США в кругу близких людей от лейкемии, с которой боролся вот уже несколько лет.

Сценарист и продюсер наиболее известен по своей работе над телевизионными сериалами "Блюз Хилл-стрит", "Закон Лос-Анджелеса" и "Полиция Нью-Йорка". Именно за них он получил десять телевизионных премий "Эмии" в категории "Лучшая драма". Всего за свою карьеру у Бочко было 98 номинаций на данную премию.