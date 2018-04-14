В Старом замке Гродно выставили самые интересные находки за время реконструкции

14 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Самые интересные находки, обнаруженные во время реконструкции Старого замка в Гродно, выставлены на обозрение. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор Гродненского историко-археологического музея Юрий Китурко.

Витрина расположилась в фойе музея в Старом замке. Каждый посетитель (музей, несмотря на реконструкцию замка, продолжает работать) может ознакомиться с наиболее интересными экспонатами, найденными за полгода раскопок. Реконструкция началась осенью 2017 года: одновременно со строителями на территории замковой горы работают археологи.

Одной из самых ценных находок специалисты считают шахматную фигурку, обнаруженную в пласте конца XIV - начала XV века. Предположительно, это ладья. При раскопках найдены и несколько перстней. Впрочем, самый ценный - золотой - в витрину не попал. Для таких предметов необходимы другие условия.

В Старом замке в Гродно археологи обнаружили шахматную фигуру времен Витовта "Найти подобные предметы, да еще в таком хорошем состоянии - большая редкость", - сказал научный сотрудник отдела археологии Гродненского государственного историко-археологического музея Александр Хоцько.

Археологи в Старом замке в Гродно нашли золотое кольцо Археологи изучают двор Старого замка перед началом работ по реконструкции исторического объекта. Вторая неделя раскопок принесла уникальные находки. Днем ранее была обнаружена шахматная фигура, ориентировочно, XIV века.

Также на обозрение выставлены относящиеся к XIII-XV векам нож, арбалетные болты, пряжка, игральные кости, точильный брусок. Важной, по мнению специалистов, стала находка кирпичей со знаком "Колюмны". Это один из национальных символов ВКЛ.

Сотрудник отдела археологии Гродненского государственного историко-археологического музея Александр Хоцько

"Это временная экспозиция. Обобщающие выводы будут сделаны позже. Находки будут переданы в фонды музея", - отметил Юрий Китурко. По его словам, археологические изыскания позволят дополнить историю замка в разное время его существования.

Директор Гродненского государственного историко-археологического музея Юрий Китурко

Реконструкция ведется по проекту Владимира Бочкова. В Гродно планируют воссоздать замок XVI столетия таким, каким он был во времена Стефана Батория. В 2017 году на эти цели из областного и республиканского бюджетов выделено свыше Br1 млн. В 2018 году запланировано финансирование в размере не менее Br1,2 млн.-0-

Фото Геннадия Жинкова