В Театре эстрады 12 и 13 апреля состоится премьера юмористического шоу "От винта!"

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Театре эстрады 12 и 13 апреля состоится премьера эстрадно-юмористического шоу "От винта!".

Юмористическая программа "От винта!" - это та самая история, которая могла произойти в любом из залов ожидания любого вокзала или аэропорта. Театр эстрады решил заглянуть в самую душу таких залов. Здесь есть все, чем они живут и дышат: встречи и расставания, долгие ожидания и сиюминутные опоздания, судьбы людей, разворачивающиеся на глазах друг у друга… В этой истории много юмора и неожиданных поворотов сюжета, спонтанных решений и ярких персонажей. Также к услугам зрителей будут предложены горячие хиты и зажигательные эстрадные номера. Повторят премьерную программу "От винта!" 17 мая и 19 июня.

Кроме премьеры, в апрельской афише Театра эстрады значится шоу-программа "На бис!" (показы состоятся 4 и 5 апреля). Здесь не обойдется без известных песен, ярких звезд и новых номеров. В программе - Инна Афанасьева (примет участие только в программе 5 апреля), Виктория Алешко, Ольга Вронская, Александр Сухарев, Ян Маерс, Ольга Колесникова, Жанет, Ольга Плотникова, ансамбль "Верасы", Инга Киселева, Екатерина Медведева, группа "PROвокация", балет Fusion.

18 апреля на сцене театра можно посмотреть эстрадное шоу "Мікітаў лапаць - "руками не лапать!", 19 апреля - музыкальную шоу-программу "Свадьба", 21 апреля - эстрадное шоу "О чем молчат женщины", 25 апреля - ретро-хиты в "Концерте по заявкам".

Завершит апрель программа про тепло, отдых и приключения - эстрадное шоу "Особенности национального отдыха", которая пройдет в Театре эстрады 26 апреля. -0-