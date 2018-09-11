В Театре эстрады 15 сентября состоится "Эстрадный калейдоскоп"

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Театр эстрады приглашает 15 сентября на "Эстрадный калейдоскоп", во время которого состоится презентация всех творческих студий театра, педагоги проведут мастер-классы. Об этом сообщили в театре.

Вход на мероприятие свободный, начало в 12.00.

В Театре эстрады уже успешно работают Мастерская эстрадного танца под руководством Виталия Молчана, Мастерская эстрадного вокала LuxMasters под руководством Ольги Вронской, Национальный центр музыкального искусства им. В.Г.Мулявина под руководством Светланы Стаценко. С сентября возобновит свою работу Театральная мастерская "Воображение".

В нынешнем году Театр эстрады также откроет новые направления. Студия современного танца EstradaDance под руководством Богдана Красилова и Студия современной хореографии "PROдвижение" под руководством Алексея Колесникова будут работать в направлениях джаз-фанк, хип-хоп, контемпорари, модерн. Это будут занятия для детей от 9 до 15 лет, а также занятия для взрослых, начиная с 18 лет.

Для детей помладше (от 5 до 10 лет) в театре откроется Студия гимнастики "СтретчингKids" под руководством мастера спорта по гимнастике Полины Руденковой. В студии будут заниматься подготовкой к танцевальной карьере и общим развитием данных.

Уникальность занятий в творческих мастерских Театра эстрады в том, что у каждого подрастающего артиста есть возможность постоянного выступления на профессиональной сцене, участия в творческих проектах театра, а также в различных конкурсах и фестивалях. -0-