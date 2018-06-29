В Театре эстрады закрыли гала-концертом 21-й сезон и объявили планы на осень

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под занавес творческого 21-го сезона Театр эстрады попрощался 27 и 28 июня с любимым зрителем традиционным гала-концертом "Закрытие сезона". На сцене блистали звездные артисты, звучали самые жаркие хиты сезона, вспоминали яркие моменты уходящего творческого года.

Театр эстрады прощается с поклонниками на два летних месяца, чтобы с сентября вновь радовать и восхищать.

Впрочем, уже сегодня известен репертуар театра на всю осень.

12, 13 и 18 сентября будет открыт 22-й театральный сезон тремя гала-концертами "Открытие сезона". Встречать новый сезон зрители будут вместе с известными артистами. На сцене в этот вечер будут Инна Афанасьева, Искуи Абалян, Виктория Алешко, Алексей Хлестов, Ольга Вронская, Александр Сухарев, Ольга Колесникова, Ольга Змурщик, Дмитрий Сергеев, Жанет, Ольга Плотникова, Елена Гришанова, Шир, ансамбль "Верасы", Анна Благова, Инга Киселева, Евгений Ермолкович, Екатерина Медведева, группа "ByCity" и балет "Fusion".

Для тех, кто не сможет так долго ждать открытия сезона, в театре приготовили три жаркие программы, подходящие для проводов лета: 5 сентября здесь отыграют эстрадную шоу-программу "Особенности национального отдыха", 6 сентября пройде эстрадно-юмористическое шоу "От винта", а 11 сентября на сцене театра устроят фееричное шоу артисты "Аллюр".

А далее - круговорот ярких и любимых поклонниками театра шоу: музыкальная шоу-программа "Свадьба" (19 сентября и 24 октября), "Вечер STAND-UP комедии" (25 сентября), эстрадное шоу "Мікітаў лапаць - "руками не лапать!" (26 сентября), концертная программа "Осень, она не спросит…" (3 и 4 октября, а также 8 ноября) и много других теплых концертов.

Также можно планировать досуг для своего ребенка на осенние каникулы. На этот случай в афише Театра эстрады целых четыре детских мюзикла на выбор.

И вишенка на торте - долгожданный концерт артистки Театра эстрады, заслуженной артистки Республики Беларусь Инны Афанасьевой. На сцене Дворца Республики певица отпразднует сразу две юбилейные даты. Концерт состоится 2 ноября, а билеты уже можно приобрести в кассе Театра эстрады, у билетных операторов и во всех кассах города.-0-