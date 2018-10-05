5 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В центре Новогрудка появился музей под открытым небом "Страчаная спадчына" - с макетами утраченных архитектурных памятников Новогрудчины, передает корреспондент БЕЛТА.

В музее пока девять объектов. Среди них Новогрудская ратуша, некогда стоявшая в центре города, и иезуитский коллегиум, занимавший площадь в несколько гектаров. По легенде, колокол отсюда был вывезен в один из храмов Вильнюса. Представлен и макет церкви, некогда стоявшей на Замковой горе. Интересен и еще один экспонат: ветряная мельница, переоборудованная местными жителями из башни малого замка. Самой башни давно нет, но недавно нашли огромные жернова от мельницы. О ней посетителям музея будет напоминать макет.

В музее можно рассмотреть одну из самых больших синагог в Восточной Европе. Она была разрушена в середине XX века. Прямым попаданием авиабомбы был уничтожен и дворец Радзивиллов. Вторая мировая война не пощадила и усадьбу Чемброво неподалеку от Свитязи, где познакомились родители поэта Адама Мицкевича. У каждого экспоната своя история.

"Авторами макетов выступили учащиеся и преподаватели учебных заведений района. Появились они благодаря конкурсу, который мы проводили совместно с общественными организациями - БРСМ и "Белая Русь", - рассказала главный специалист отдела культуры Новогрудского райисполкома Наталья Жишко. - Работы было проведено немало, изучались фотографии, документы, чтобы максимально достоверно передать облик, внешний вид объектов".

Исследовательская работа, создание макетов будут продолжены. Главное, что школьники проявляют к этому неподдельный интерес. "Это стимулирует изучение истории родного края, а также формирует бережное отношение к историко-культурному наследию. Дети настолько серьезно подошли к работе, что скрупулезно изучили историю объектов, семей и личностей с ними связанных. Они, уверена, сами могут быть экскурсоводами в этом музее", - отметила Наталья Жишко.

Официальное открытие музея "Страчаная спадчына" состоится 6 октября. В эти дни Новогрудок принимает международный праздник поэзии "О, Навагрудскі край - мой родны дом...", посвященный 220-летию со дня рождения Адама Мицкевича.

Детские и юношеские годы поэта прошли на Новогрудчине. В этом году здесь проводились различные мероприятия, приуроченные к знаковой дате. Немало интересных событий и встреч подготовлено и для гостей предстоящего праздника. 5 октября состоялась научно-практическая конференция с участием ведущих историков, филологов, сотрудников музеев, культурологов и других специалистов, научные интересы которых связаны с различными аспектами мицкевичеведения.

Основные праздничные мероприятия развернутся 6 октября. В программе выступления ведущих творческих коллективов региона и страны, а также шоу песочной анимации по мотивам поэмы "Пан Тадеуш". Приготовят участники и тематический кулинарный шедевр - бисквитный пирог. Финалом дня станет огненно-пиротехническое шоу с участием ходулистов "Новогрудок в жизни Мицкевича" и оpen air "Прысвячэнне Песняру". Собравшихся ждут квесты и занимательные экскурсии, откроются пленэр и выставка работ юных художников.

Завершится праздник 7 октября велопробегом "Шляхам Міцкевіча". Всем желающим предложат преодолеть дистанцию в более чем 20 км между Новогрудком и озером Свитязь.-0-

Фото Леонида Щеглова