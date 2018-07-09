В Витебске начинаются первые мероприятия "Славянского базара"

9 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске сегодня начинаются первые мероприятия "Славянского базара", сообщили корреспонденту БЕЛТА в Дирекции фестиваля.

Ярким событием дня станет выставочный проект "Осип Цадкин. Возвращение", который откроется в Музее истории Витебского народного художественного училища. Осип Цадкин - выдающийся скульптор XX века, уроженец города Витебска. Выставка дает уникальную возможность увидеть работы этого яркого автора парижской школы на его исторической родине. Проект реализуется благодаря государственно-частному партнерству - совместно с Министерством культуры Беларуси и Белгазпромбанком.

Вечером внимание всех поклонников фестиваля сосредоточится в сквере имени Маяковского, где под открытым небом в форме городского детского праздника пройдет первая жеребьевка участников XVI Международного детского музыкального конкурса "Витебск-2018". В этом году малая фестивальная интрига соберет 20 конкурсантов из стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе впервые за всю историю детского конкурса на "Славянском базаре" представителей Великобритании и Канады. От Беларуси будет выступать солист Национального центра музыкального искусства им. В.Г.Мулявина (Минск) Артем Скороль. Международное жюри возглавит народный артист Молдовы Константин Москович.

Калейдоскоп концертов в Летнем амфитеатре в 22.00 откроет заслуженная артистка России Зара с программой "Мир вашему дому". Специальными гостями концерта станут Жерар Депардье, Олег Газманов, Стас Пьеха и Данил Плужников.

XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 12 по 16 июля. Дополнительные мероприятия запланированы 9-11 и 17-18 июля.-0-