23 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске определяют лучшие школьные театры, сообщил корреспонденту БЕЛТА руководитель литературно-драматической части Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа Алесь Замковский.
Городской конкурс "Сцэнічныя чытанні "Школьны тэатр" в этом году стал 22-м и собрал в финале 11 коллективов. Это лучшие театральные группы средних учебных заведений и учреждений дополнительного образования Витебска, ставшие победителями районных этапов.
Основная программа чтений проходит сегодня на камерной сцене Коласовского театра. Репертуар школьных театров, попавших в финал, составили произведения белорусских авторов: Василя Быкова, Виктора Карамазова, Светланы Бартоховой, Валерия Гапеева, Василия Ткачева и других. Большинство спектаклей поднимают проблемы взаимоотношений подростков, ответственности молодых людей за свои поступки, отношений детей и родителей. Важными остаются произведения о человеке на войне, показывающие, как он раскрывается в экстремальных ситуациях. Затрагивают юные артисты и тему любви.
Конкурс проходит в нескольких номинациях. Среди них "Лучший спектакль", где вручается Гран-при и присуждаются призовые места шестерым коллективам. Жюри также определит лидеров в номинациях "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль", "Лучшие роли второго плана", "Дебют", "Лучший режиссер", "Лучший сценограф". По итогам всех выступлений вручат приз зрительских симпатий и приз от Витебской организации Белорусского союза театральных деятелей.
В состав жюри конкурса входят творческие работники театра, преподаватели Витебского государственного колледжа культуры и искусств и представители отдела образования, спорта и туризма Витебского горисполкома. Возглавляет его народная артистка Беларуси Светлана Окружная.
"Конкурс сохраняет свою белорусскую направленность: на сцене должны быть показаны пьесы отечественных авторов. Театр стремится поддерживать наших литераторов. Приятно удивило, что многие коллективы взяли за основу спектаклей произведения современных писателей и на хорошем уровне их подают", - отметил Алесь Замковский.
24 апреля для участников состоится мастер-класс учащихся и преподавателей колледжа культуры и искусств в форме театрального урока. Затем будут подведены итоги конкурса и награждены победители.
Учредители сценических чтений - Витебский горисполком, а также театр имени Якуба Коласа.-0-
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