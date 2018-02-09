В Витебске презентуют издание о традиционной одежде жителей региона

9 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебском областном методическом центре народного творчества (ВОМЦНТ) сегодня презентуют издание о традиционной одежде жителей региона, сообщили корреспонденту БЕЛТА в центре.

Книга "Традыцыйнае адзенне Віцебшчыны" посвящена Михаилу Яковлевичу Никифоровскому - известному этнографу, краеведу и первому исследователю традиционной одежды Витебщины. На 372 страницах издания собраны фотоматериалы лучших образцов реконструкции народных строев Витебской области, исторические статьи, уникальные фотоматериалы и каталоги собраний традиционной одежды областного краеведческого музея, музеев Витебского региона и белорусско-российского пограничья. Отдельный раздел посвящен восстановленным комплексам местных строев XVIII-XX вв, которые были выполнены сотрудниками домов и центров ремесел области.

Проект реализован сотрудниками ВОМЦНТ (руководителем выступила Екатерина Лабуко, составители - Людмила Вакар и Нина Бобрович) на основе результатов кропотливой предварительной работы в ходе подготовки праздника-конкурса мастеров ткачества "Палатняныя пераплёты", проходившего в рамках фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" (2013), праздников-конкурсов народного костюма "Сцяжкі майстэрства" (Сенно, 2015; Витебск, 2016), а также областных выставки-конкурса народного костюма "Сцяжкі майстэрства" и этнографическо-краеведческой выставки "Народнае адзенне Віцебшчыны", состоявшихся в Витебске в прошлом году.-0-