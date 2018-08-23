В Витебске прошел спецпоказ фильма "Мой сябар жырафа"

23 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В витебской ратуше состоялась закрытая премьера фильма "Мой сябар жырафа", передает корреспондент БЕЛТА.

Перевод и белорусский дубляж фильма в рамках проекта "Беларускія ўікэнды" выполнила команда "Кінаконг" при поддержке компании velcom. Фильм снят по мотивам произведения нидерландской сказочницы Анни Шмидт. Впервые в истории предпоказ ленты прошел не в столице, а в Витебске.

"Наш проект существует полтора года, стараемся делать премьеру каждый месяц. Также стремимся переводить и дублировать фильмы как для взрослой аудитории, так и для малышей. Тем не менее акцент в нашей работе сделан на детей, чтобы они слышали белорусский язык, им было легче в будущем учить нашу литературу и язык в школе. По отзывам родителей, наш проект в этом им помогает. Кроме того, лента "Мой сябар жырафа" приурочена ко Дню знаний, ее можно будет увидеть в кинотеатрах страны с 30 августа", - рассказал руководитель проекта "Беларускія ўікэнды" Андрей Ким.

Актер Сергей Жбанков, который озвучивал жирафа, родом из Витебска. Он пришел на премьеру с дочкой и рассказал, что ему было приятно работать в новом амплуа. "Озвучить фильм - моя мечта с детства. И то, что такая возможность появилась и тем более на родном языке, для меня большое удовольствие. Мне понравилось, как озвучил роль жирафа актер в оригинале, и я постарался попасть в его настроение", - поделился Сергей Жбанков.

"Мой сябар жырафа" - история о крепкой дружбе мальчика и говорящего жирафа по имени Раф. Главный герой фильма Дикече Дап - будущий первоклассник. С Рафом они не разлей вода, и, чтобы сохранить свою дружбу, им нужно будет решить ряд вопросов. К слову, жираф в фильме - не компьютерная графика, а робот, специально созданный для фильма.-0-