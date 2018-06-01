В Витебске в День города откроют скульптуру белорусского великана

1 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске в День города, 23 июня, откроют монументально-декоративную композицию "Витебский великан", сообщил корреспонденту БЕЛТА главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома Андрей Белецкий.

Скульптура местного гулливера вместе с цилиндром будет высотой 3 м 12 см и вылита из бронзы. Поставят ее в сквере Маяковского рядом с ратушей. Заказчиком выступает Витебское городское ЖКХ, автором - местный скульптор Иван Казак. Прообразом стал Федор Махнов, который считается самым высоким человеком в мире. Тем не менее документально рост местного великана не зафиксирован.

"Это не памятник Федору Махнову, а художественный образ, основанный на реальном прототипе", - подчеркнул Андрей Белецкий.

Автор композиции Иван Казак рассказал, что идея ее создания появилась около десяти лет назад. Первоначально планировалась изобразить Махнова вместе с женой со стулом по центру. По задумке великан как бы предлагал ей присесть на него. Но от этого варианта пришлось отказаться. "Теперь знаменитый земляк стоит один, рядом, для большего сравнительного эффекта, будет находиться венский стул, а на нем - птица. И на стул он приглашает уже присесть зрителя. Пропорции скульптуры соответствуют росту реального прообраза", - подчеркнул скульптор.

По его словам, установят скульптуру в середине июня, а торжественное открытие состоится 23 июня.

Федор Махнов родился 18 июня 1878 года в деревне Костюки Старосельской волости Витебской губернии. Из-за своего огромного роста (285 см) стал известным в Европе. Длина его стопы равнялась 51 см, ладони - 31 см, а весил он около 180 кг. Махнов выступал в цирке, имел успех у публики. Организаторы тура по Европе могли преувеличивать его рост, но по сохранившимся фотографиям отчетливо видно, что он выделялся своими габаритами среди обычных людей. Умер великан в 34 года. По одной версии, от заболевания легких, но современники поговаривали, что великана отравил соперник или завистник. В июне исполнится 140 лет со дня рождения Федора Махнова.-0-