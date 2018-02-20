20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В XXV Минской международной книжной выставке-ярмарке примут участие 32 страны. Об этом сообщила на пресс-конференции начальник управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Беларуси Елена Павлова, передает корреспондент БЕЛТА.

"О своем участии уже заявили 32 страны, в том числе Россия, Италия, Великобритания, Польша, Германия, Сербия", - сказала Елена Павлова. Все участники выставки подготовили объемные экспозиции, большие программы по презентации книг. В частности, комитет по печати и взаимодействию со СМИ правительства Санкт-Петербурга в рамках празднования 315-летия со дня основания города на Неве представит в Минске музыкально-литературный вечер, посвященный этой дате и совместным российско-белорусским книжным проектам. Почетный гость выставки Сербия предложит программу знакомства с национальной литературой в течение всех дней работы.

Открытие белорусского национального стенда запланировано на 28 февраля. "На стенде предполагается несколько площадок. Центральная - это зона презентаций. В детской зоне будут постоянно проходить мероприятия с участием детей. В зоне издательств Союз писателей Беларуси и Национальная библиотека представят свои издания. Отдельным событием станет презентация факсимильного издания "Наследие Франциска Скорины", - рассказала Елена Павлова. Посетители выставки также смогут увидеть печатный станок XVI века.

XXV Минская международная книжная выставка-ярмарка пройдет с 28 февраля по 4 марта в административном комплексе по проспекту Победителей, 14. Мероприятие организуют Мининформ, Мингорисполком, ОАО "Белкнига", ПК ООО "Макбел".-0-