В Железноводске открыли горельеф Станислава Говорухина

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Горельеф Станислава Говорухина торжественно открыли в городском парке Железноводска, названном именем режиссера. Об этом сообщает ТАСС.
Горельеф член творческого Союза художников России скульптор Георгий Аваков сделал в виде невысокой квадратной стелы из розового камня с изображением автографа Говорухина и самого режиссера с трубкой в руке и с задумчивым взглядом. Участники мероприятия возложили живые цветы у подножия нового монумента.
Летом в парке прошла реконструкция: уложена тротуарная плитка, установлены новые фонари и скамейки, оборудованы детские и спортивные площадки. Работы по благоустройству проводились впервые с момента создания парка в 1980-х годах. На реконструкцию затрачено более 25 млн рублей.-0-
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