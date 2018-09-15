В Железноводске открыли горельеф Станислава Говорухина

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Горельеф Станислава Говорухина торжественно открыли в городском парке Железноводска, названном именем режиссера. Об этом сообщает ТАСС.

Горельеф член творческого Союза художников России скульптор Георгий Аваков сделал в виде невысокой квадратной стелы из розового камня с изображением автографа Говорухина и самого режиссера с трубкой в руке и с задумчивым взглядом. Участники мероприятия возложили живые цветы у подножия нового монумента.

Летом в парке прошла реконструкция: уложена тротуарная плитка, установлены новые фонари и скамейки, оборудованы детские и спортивные площадки. Работы по благоустройству проводились впервые с момента создания парка в 1980-х годах. На реконструкцию затрачено более 25 млн рублей.-0-