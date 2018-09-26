Валентин Елизарьев назначен художественным руководителем Большого театра Беларуси

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный артист СССР Валентин Елизарьев назначен художественным руководителем Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси. Такая информация размещена на сайте театра, сообщает БЕЛТА.

С 27 сентября он приступает к своим обязанностям.

Творческая судьба Валентина Елизарьева связана с белорусским хореографическим искусством более 40 лет. В Большой театр Беларуси он пришел в 1973 году главным балетмейстером. "Поставленные им на белорусской сцене балеты сформировали новый тип балетной драматургии, основанной на сквозном развитии действия, полифонии музыкально-хореографических образов, на метафоричности и многообразии пластики, сопоставлении, контрасте и гармонии отдельных сцен, на единстве всех компонентов спектакля", - отметили в театре.

В 1993 году на VII Международном конкурсе артистов балета в Москве балетмейстер был удостоен специальной премии за лучшую современную хореографию. В 1996-м он был награжден званием "Лучший хореограф года" и призом Benois de la Danse, учрежденным Международной ассоциацией танца.

Валентин Елизарьев ставил спектакли в Ленинграде, Москве, Любляне, Стамбуле, Варшаве, Токио, Анкаре, Каире и др. На протяжении многих лет он является председателем жюри Международного фестиваля современной хореографии в Витебске, членом жюри международных конкурсов балета в Варне (Болгария), Москве, Сочи, Казани, Новосибирске (Россия), Нагое (Япония), Киеве (Украина), Джексоне (США), Шанхае и Пекине (Китай).

Валентин Елизарьев избран академиком Международной славянской академии наук, образования, искусств и культуры (1996), академиком Петровской академии наук и искусств (1997). Дважды удостоен (1998, 2001) специальной премии Президента Беларуси за достижения в области хореографического искусства и вклад в развитие международных культурных связей. В 1997 году награжден орденом Франциска Скорины, в 2003-м - орденом Отечества III степени, в 2007-м - орденом Отечества II степени. Он является профессором Белорусской государственной академии музыки, более четырех десятилетий возглавляет белорусскую хореографическую школу подготовки кадров.-0-