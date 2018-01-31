31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский режиссер, сценарист, продюсер Валерий Тодоровский считает возможным совместный кинопроект с "Беларусьфильмом". Об этом он сообщил журналистам в Минске, где посещал обновленную студию, передает корреспонденет БЕЛТА.

Увиденное произвело благоприятное впечатление на режиссера, который в прежние годы снимал в Минске свои картины "Стиляги", "Оттепель" и другие. По его словам, павильоны "Беларусьфильма" очень преобразились, здесь комфортная обстановка для работы, современные помещения. Но также важна атмосфера, важно, чтобы отремонтированная студия ожила, что произойдет с приходом молодых.

Валерий Тодоровский поделился, что есть некоторые проекты, возможность реализации которых обсуждалась сегодня на встрече с министром культуры и гендиректором студии. Режиссер не исключает работу над совместным кинопроектом с "Беларусьфильмом".

Как добавил генеральный директор киностудии Игорь Поршнев, также предложена идея проекта по организации курсов переподготовки для молодых кадров, повышения квалификации, где велось бы совместное преподавание, организовывались мастер-классы.

Говоря о планах "Беларусьфильма", Игорь Поршнев отметил, что киностудия может выпускать 6 картин в год, для чего достаточно задействовать один павильон. Всего же их пять, в интересах студии их загрузить. Так, сейчас здесь идет подготовка шоу Ани Лорак, позже на "Беларусьфильме" будет работать Тимур Бекмамбетов. Есть интерес к белорусской площадке со стороны литовских коллег, которые планируют привлечь представителей киноиндустрии скандинавских стран. Игорь Поршнев отметил, что сегодня важно участие в международных проектах, копродукции, над чем студия будет работать.-0-