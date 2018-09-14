Вальсы, котильоны и кадрили - дом-музей Адама Мицкевича в Новогрудке проводит шляхетский бал

14 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Шляхетский бал проводит дом-музей Адама Мицкевича в Новогрудке 15 сентября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе культуры Новогрудского райисполкома.

Бал приурочен к 220-летию со дня рождения Адама Мицкевича и 80-летию открытия музея поэта в Новогрудке. Мероприятие проекта "Шляхецкі баль" открывает седьмой бальный сезон. Через путешествия и балы в старинных усадьбах и дворцах организаторы помогают открыть малоизвестную шляхетскую Беларусь.

"Бал в Новогрудке будет включать 15 танцев. Его разделят на два отделения с перерывом на легкий фуршет и беседы. По традиции бал откроется торжественным полонезом. На сей раз это будет композиция, написанная Тадеушем Костюшко. В программе танцы XIX столетия: утонченные вальсы, веселые контрдансы, котильоны и кадрили, исполнять которые собравшиеся будут под аккомпанемент фортепиано", - рассказали в отделе культуры. Закрепленного порядка танцев на балу не будет: предлагать тот или иной будет либо распорядитель, либо сами гости. Закроется вечер танцем-игрой гросфатер, в котором обязательно задействуют всех участников бала.

Для гостей будет открыт литературно-музыкальный салон. До того как начнется бал, можно совершить экскурсию по музею Адама Мицкевича и прогуляться в сквере около усадьбы. На балу ждут участников из клубов реконструкции истории культуры XIX столетия из разных городов Беларуси.-0-