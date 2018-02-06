Василий Жарко: от "Беларусьфильма" ждут востребованного кино

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. От Национальной киностудии "Беларусьфильм", с завершением реконструкции которой созданы все необходимые условия для работы, ждут востребованного отечественного кино. Об этом заявил сегодня вице-премьер Василий Жарко на итоговой коллегии Министерства культуры, передает корреспондент БЕЛТА.

"В бюджете запланированы средства на кинопроизводство. Задача перед Национальной киностудией - создание востребованного отечественного кино. Также необходимо продвигать продукцию на внешние рынки. Надо учиться искать партнеров по совместным проектам, в том числе с негосударственным сектором, работать с телеканалами", - сказал он.

Василий Жарко также коснулся темы организации в Беларуси международного детского конкурса песни "Евровидение-2018" и II Европейских игр в 2019 году. Говоря о песенном форуме, вице-премьер высказал уверенность в том, что конкурс можно организовать на высоком уровне, и поручил начинать работу по поиску и подготовке представителя от Беларуси.

Для гостей II Евроигр необходимо тщательно продумать все вопросы организации их досуга. В том числе важно в театрах, музеях предложить туристам мероприятия, которые могут быть им интересны, добавил вице-премьер.-0-