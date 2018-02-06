Василий Жарко поручил выработать план организации гастрольной деятельности учреждений культуры в регионах

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. План мероприятий по организации гастрольной деятельности учреждений культуры в регионах поручил выработать исполкомам на итоговой коллегии Министерства культуры заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко, передает корреспондент БЕЛТА.

Необходимо обратить внимание на вопросы развития культуры в регионах, отметил Василий Жарко. По его словам, в районных центрах не так часты выступления известных артистов, выставки национальных музеев, спектакли ведущих театров. При этом в стране 28 государственных театров, 21 театрально-зрелищная организация, 150 музеев, два цирка. Количество концертов в 2010 году для жителей агрогородков составило 1 тыс. 58, а в 2016-м только 508. За последние годы число концертов, организованных филармониями, уменьшилось в два раза.

Для организации гастрольной работы созданы все условия, есть стабильное финансирование, предусмотрены средства на создание новых спектаклей и программ, подчеркнул заместитель премьер-министра.

Василий Жарко поручил исполкомам выработать план мероприятий по организации гастрольной деятельности учреждений культуры республики в регионах.-0-