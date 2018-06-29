29 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Васильковый гид поможет гостям "Славянского базара в Витебске". Новый туристический проект реализован в областном центре накануне международного форума, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском горисполкоме.

Концепция проекта заключается в создании информационных знаков с QR-кодами, по которым с помощью специальных программ в телефоне можно получить информацию о городе. В центре каждого знака изображен василек - любимый цветок Марка Шагала и символ международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". В центре города (на достопримечательностях, магазинах, кафе и т.д.) уже более десятка васильков. По QR-коду необычного гида все желающие смогут узнать короткую информацию с яркими описаниями города из воспоминаний известных людей, интересные и необычные факты из истории и культуры Витебска. Каждая наклейка включает два кода: на русском и английском языках. Несколько васильков направляют к малоизвестным среди туристов достопримечательностям.

В дальнейшем число таких гидов будет увеличиваться.

Проект "Васильковый гид" разработан отделом спорта и туризма Витебского горисполкома. Помощь в его реализации оказали турфирма "Илва" и гимназия №2.-0-