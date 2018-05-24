Вечерний праздник Грузии пройдет в Минске 25 мая

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятничным вечером стартует праздник Грузии (National Nights. Georgia) в культурном центре "Ok16" на улице Октябрьской, 16.

Фестиваль National Nights, в рамках которого состоится праздник Грузии, будет организован в Минске впервые. Он обещает стать популярным ежемесячным событием, которое объединит кулинарные и культурные традиции и современность народов мира в непринужденном формате вечеров. Позднее планируется провести праздники Франции и Испании.

Грузия является страной с древней высокоразвитой музыкальной культурой, музыкальность грузинского народа известна всем. В жизни грузин музыка и пение издревле играли очень важную роль, а грузинское застолье признано памятником нематериального наследия ЮНЕСКО.

На площадке фестиваля будет работать фуд-корт грузинской кухни, где можно не только попробовать любимые хинкали и хачапури, но и научиться их готовить.

Специальный гость праздника - ансамбль солистов "Торани" из Грузии. Название ансамбля, пожалуй, лучше всего раскрывает суть этого яркого и самобытного коллектива. В переводе с грузинского языка оно означает "под одним солнцем". Известные солисты лучших национальных музыкальных коллективов собрались вместе, чтобы дарить тепло и радовать своими голосами, своей виртуозной игрой, своими зажигательными танцами. "Торани" подарит посетителям праздника два часа невыразимого драйва: фолк и джаз, горячие танцы и песни.

Стартует фестивальный вечер в 21.00. В 22.00 начнется концерт ансамбля солистов "Торани" из Грузии, в 00.00 - опен-эйр DJ аfter-party.-0-