Вечная молодость. Рок-группа "Чиж & Co" выступила в Минске

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на сцене Prime Hall выступила легендарная рок-группа "Чиж & Co". Музыканты исполнили свои лучшие песни, хорошо знакомые всем поклонникам русского рока.

Для начала публику разогрели песнями "Она не вышла замуж", "Про дурачка" и "Такие дела". Когда в разгар концерта зазвучали первые аккорды "Фантома", зрители, до этого сидевшие за столиками, высыпали на танцпол. Эту популярную песню Чижа поклонники спели дружным хором.

Позже прозвучали такие хиты Чижа как "Еду-еду", "Вот пуля просвистела", "18 берез", "Перекресток".

Вместе с бессменным лидером группы Сергеем Чиграковым в составе "Чиж & Co" выступали Михаил Русин (гитара), Евгений Баринов (аккордеон, барабаны), Алексей Романюк (бас-гитара), Владимир Назимов (ударные).

Бэк-вокалистка зажигала публику вместе с музыкантами, органично импровизируя в блюзовых композициях Чижа.

Во время концерта поклонники "Чиж & Co" смогли потанцевать под ритмы рок-н-ролла и спеть свои любимые лирические песни. За долгие годы коллективу удалось сохранить свой неповторимый стиль и манеру исполнения "кухонных блюзов".

Вечер завершился на лирической, душевной ноте: музыканты спели "О любви" - композицию, без которой невозможно себе представить концерт "Чиж & Co". После этого зрителям удалось снова вызвать музыкантов на сцену, и группа исполнила на бис "Хочу чаю" и "Вечную молодость".

Несмотря на то, что "Чиж & Co" вскоре отметит 25-летний юбилей, группа по-прежнему заряжает зал неповторимой энергетикой своих песен. Последний студийный альбом вышел в 1999 году, однако музыканты до сих пор активно гастролируют и радуют выступлениями поклонников по всему миру.-0-

Фото Виталия Арешко.