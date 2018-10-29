Ведущими церемонии открытия "Лістапада-2018" будут Евгений Перлин и Вера Полякова

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеведущий, шоумен Евгений Перлин и актриса, певица Вера Полякова станут ведущими церемонии открытия ХХV Минского международного кинофестиваля "Лiстапад", сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь кинофорума Ирена Котелович.

"Старт "Лістападу-2018" будет дан 2 ноября в кинотеатре "Москва". Форум начнется с красной ковровой дорожки. Фильм открытия - мелодрама "Холодная война" польского режиссера Павла Павликовски. В церемонии будут участвовать заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко, официальный представитель Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств Татьяна Ковалева, которая вручит специальный приз от комитета. На правах председателя кинофестиваля Геннадий Давыдько символически откроет форум, разбив тарелку. Почетными гостями "Лістапада" в этом году станут актер из Узбекистана Рустам Сагдуллаев и артистка из России Светлана Немоляева. По предварительным данным, билеты на церемонию открытия уже проданы", - сказала Ирена Котелович.

География "Лістапада-2018" широка: это 48 стран ближнего и дальнего зарубежья. Впервые во время кинофорума будут показаны фильмы из ЮАР и Кении. В основной конкурс игрового кино войдут 12 фильмов, документалистику представят 13 картин и 11 дебютных работ продемонстрируют во время конкурса "Молодость на марше". Кроме того, по традиции пройдут внеконкурсные показы. Общее число всех фильмов составит 167, которые покажут на основных площадках - кинотеатрах "Центральный", "Мир", "Пионер", "Москва", "Беларусь", Falcon Club Бутик Кино и Музей истории белорусского кино.

Учредители кинофестиваля - Министерство культуры Беларуси и Минский городской исполнительный комитет.-0-