Витебская филармония откроет сезон концертом-посвящением именитым землякам

31 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебская областная филармония отметит начало нового концертного сезона программой-посвящением "Мы из Витебска" 21 сентября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в филармонии.

Официально очередной сезон в филармонии открывается в октябре, а весь сентябрь в качестве увертюры звучат мюзиклы для детей, тематические программы. Среди них в этом году одним из первых в афише заявлен праздничный концерт, в котором солисты филармонии погрузят слушателей в атмосферу старого города, где жили и творили гении витебской земли.

"Слова "малая родина" находят особый трепетный отклик в душе каждого из нас. Это место, где человек родился и рос, прошел свое становление. Праздничный концерт "Мы из Витебска" станет порталом в прошлое, где самые известные и именитые наши земляки только начинали свой нелегкий путь к всемирной славе. Отматывая назад пленку времени, мы вспомним артистов и писателей, музыкантов и художников, деятелей науки и искусств. Всех тех, кого вскормила богатая талантами витебская земля", - рассказали в филармонии. В этот вечер прозвучат знакомые и любимые многими песни "За того парня", "Мир без любимого", "Зажгите свечи" и многие другие, которые находят отклик в сердцах людей самых разных национальностей.

В сентябрьской афише значится еще несколько концертов. 8 сентября маленьких слушателей приглашают на музыкально-театрализованную программу "Путешествие Витаминки", 15-го - на мюзикл "Золотой Цыпленок". 22 сентября в малом зале филармонии стартует новый сезон цикла музыкальных встреч для будущих мам "Соткать душу из нот", 28 сентября участник телепроекта "Лига удивительных людей" - октет балалаек "Витебские виртуозы" вместе с солистами филармонии подарят слушателям свои лучшие композиции. А 29 сентября музыкально-познавательная программа "В гостях у короля" познакомит детей с историей происхождения, устройством и техническими возможностями самого грандиозного и величественного из музыкальных инструментов - органа.-0-