Витебская филармония приглашает на концерт-посвящение Муслиму Магомаеву

1 марта, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Концерт "Любовь моя - мелодия", посвященный прославленному баритону, народному артисту СССР Муслиму Магомаеву, состоится сегодня в Витебской областной филармонии, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

Со своей сольной программой выступит баритон Сергей Белоусов. Витебский певец исполнит песни, которые стали классикой эстрадного жанра: "Синяя вечность", "Не спеши", "За того парня" и другие. Зрителей ждет вечер воспоминаний. "Будет звучать не только баритон солиста филармонии, но и голос самого Магомаева, отрывки из его автобиографической книги "Любовь моя - мелодия", которая стала источником вдохновения для создателей концерта. По признанию Сергея Белоусова, Муслим Магомаев всегда был для него примером вокального мастерства, поэтому исполнять песни из репертуара прославленного артиста - большая ответственность и одновременно творческая радость", - отметили в филармонии.

Популярность Магомаева в 1960-1970-е годы в Советском Союзе была безграничной: многотысячные стадионы, бесконечные гастроли, выступления на телевидении. Пластинки с его песнями выходили огромными тиражами. По сей день певец остается кумиром для многих поколений на постсоветском пространстве.-0-