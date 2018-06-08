Витебская филармония завершит сезон камерным open air 20 июня

8 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебская областная филармония закроет XXIX концертный сезон 20 июня камерным open air, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

Музыкальный праздник в уютном дворике филармонии соберет поклонников классики и мюзиклов вечером в компании симфонического оркестра.

В программе под открытым небом прозвучат лучшие и новые произведения из репертуара оркестра и солистов филармонии: страстная и чувственная Хабанера из оперы "Кармен" Жоржа Бизе, богатый национальным колоритом Венгерский танец №6 Иоганна Брамса, популярная мелодия Summertime из оперы "Порги и Бесс" Джоржа Гершвина, романтичный дуэт Кристины и Рауля из мюзикла "Призрак оперы" Эндрю Ллойда Уэббера и другие популярные произведения.

Два дирижера и невероятная камерная атмосфера - вечер закрытия сезона, как всегда, удивит и запомнится надолго.-0-