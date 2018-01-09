"Витебские виртуозы" подготовили подарок меломанам

9 января, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Октет балалаек "Витебские виртуозы" подготовил праздничную программу к старому Новому году. Как сообщили БЕЛТА в Витебской областной филармонии концерт "Новогодний калейдоскоп: от классики до джаза" состоится 13 января.

Исключительно женский октет "Витебские виртуозы", которым руководит Тамара Шафранова, выступит вместе с солистом филармонии Леонидом Кожарским (тенор). В филармонии заверяют, что известные мелодии в исполнении искусных балалаечниц, безусловно, создадут хорошее настроение и наполнят теплом любимый многими праздник (со странным для современного человека названием) старый Новый год.

"Лауреат международных конкурсов и фестивалей коллектив "Витебские виртуозы" неустанно доказывает, что народной любимице балалайке подвластны все жанры. И программа составлена так, чтобы слушатели смогли в этом убедиться. В праздничный вечер будут звучать лирические песни, испанские мотивы, джаз и современные произведения", - подчеркнули в филармонии. В концерте можно будет услышать популярную музыку Амилькаре Понкьелли, Карлоса Гарделя, Джека Фина, а также уроженца Витебска Евгения Магалифа. Начало концерта в 16.00.

На старый Новый год в филармонии ждут и детей. Маленькие зрители увидят волшебный музыкальный спектакль "Зимняя сказка. Продолжение". Зрители отправятся в сказочное путешествие с девочкой Машей и ее мамой - феей. Действо насыщено яркими танцевальными и вокальными номерами. Показы состоятся 13 и 14 января, начало в 11.00.-0-