"Витебский листопад" соберет музыкантов, поэтов и перформеров из девяти стран

3 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. XXXII Открытый фестиваль авторской песни, поэзии и визуальных искусств "Витебский листопад-2018", который пройдет 18-21 октября, соберет музыкантов, поэтов и перформеров из девяти стран, сообщили журналистам организаторы форума, передает корреспондент БЕЛТА.

В очередной раз творческий фестиваль пройдет в культурной столице Беларуси. В числе его участников кроме хозяев гости из Германии, Египта, Израиля, Казахстана, Латвии, России, Украины и Эстонии.

Форум откроется 18 октября презентацией выставки "Пространство Малея" и перформансом молодежного театра "Колесо". В центральном фойе концертного зала "Витебск" можно будет увидеть работы известного витебского художника Александра Малея. Организуют в первый день форума и турнир поэтов в Духовском круглике. Заявку на состязание может подать любой участник фестиваля и даже член жюри. Авторы прочитают на выбор одно свое стихотворение, жюри выявит пятерых сильнейших, а среди них и победителя, который сможет опубликовать в гомельском журнале "Метаморфозы" подборку своих стихов. Кроме того, во время фестиваля представители других журналов и альманахов, в том числе издающихся за рубежом, выберут понравившихся литераторов и опубликуют их произведения. Впервые участниками "Витебского листопада" станут авторы литературного портала Stihi.lv.

В конкурсные дни жюри определит лучших в нескольких номинациях: "Поэзия. Свободная тематика", "Поэзия. Юмор", "Авторская песня. Классика (автор-исполнитель)", "Авторская песня. Альтернатива (автор-исполнитель)", "Исполнительское мастерство. Поэтическая декламация", "Исполнительское мастерство. Перформанс" и "Исполнительское мастерство. Вокальный номер". Лауреаты всех номинаций продемонстрируют зрителю свои таланты на гала-концерте в КЗ "Витебск" 20 октября в 19.00. В этот вечер разрешится основная интрига: жюри определит обладателя главного приза фестиваля - специальной награды "Признание", рассказала руководитель проекта Владислава Цвики.

В программе "Витебского листопада" и внеконкурсные мероприятия. Во второй день форума, 19 октября, накануне своего юбилея выступит полюбившийся витебской публике бард Александр Баль. В последний день фестиваля состоится литературный концерт, а также концерт поэта и музыканта Михаила Рубина.-0-