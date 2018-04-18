Витебский музей Миная Шмырева раскроет секреты экспозиции на ночных экскурсиях

18 апреля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Витебский областной музей Героя Советского Союза Миная Филипповича Шмырева запускает новый проект - ночную экскурсию "Обычное в необычном. Секреты и детали музейной экспозиции", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Уже состоялась презентация проекта. Первыми ночными посетителями музея стали журналисты.

Экскурсия раскрывает детали и факты, о которых раньше в музее не рассказывали. Необычный формат превращает поход в музей в познавательное приключение. Гид проводит гостей по залам в темноте, выхватывая детали экспозиции лучом фонарика, соответствующее настроение помогают создать мерцающие свечи в руках посетителей. Без неожиданных встреч и открытий не обойдется, заверяют музейщики. Завершится экскурсия чаепитием в партизанской землянке, воссозданной в парке музея.

"Наша главная цель через личность Миная Шмырева и память об этом легендарном человеке рассказать о Великой Отечественной войне", - отметили в музее. Для территории, где девять месяцев стояла линия фронта, война - это огромный пласт истории.

Ночная экскурсия в музее Шмырева рассчитана на 5-6 человек. Проводить ее сотрудники музея смогут для всех желающих по предварительной записи.-0-