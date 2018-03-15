Viva Braslav Open Air 2018 назвал 9 первых участников

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль Viva Braslav 2018 назвал 9 первых участников. Среди хэдлайнеров одного из главных белорусских опен-эйров, который пройдет 3-4 августа 2018 года на городском пляже Браслава, интернет-герои "Мальбэк и Сюзанна" (Россия), поп-певец Артем Пивоваров (Украина), рэпер Скруджи (Россия) и EDM-продюсер Jay Hardway (Нидерланды).

Также в фестивале примет участие коллектив Сергея Бобунца (бывший лидер группы "Смысловые галлюцинации") с песнями "Вечной молодой", "Зачем топтать мою любовь", "Звезды 3000" и другими хитами.

Кроме того, в программе заявлены выступления белорусских рокеров Nizkiz и Nuteki, голландских EDM-артистов CMC$ и Kill the Buzz.

"В этом году впервые фестиваль будет состоять из двух полноценных дней. Это значит, что будет в два раза больше музыки и развлечений, - рассказывают организаторы мероприятия Олег и Евгений Лабуть. - Как и раньше, в основе фестиваля много современной популярной и танцевальной электронной музыки. Но за счет увеличения количества музыкальных площадок станет больше хип-хопа, поп-рока и разных видов электронной музыки. О них мы расскажем чуть позже. Больше развлекательных зон и входов на площадку, в два раза увеличится кемпинг. Это будет незабываемый уикенд".

Фестивальный кемпинг откроется в 8.00 в пятницу, 3 августа, и будет работать до 16.00 воскресенья, 5 августа. В 2017 году мероприятие собрало более 20 тыс. зрителей.-0-