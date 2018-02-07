Визитки для финала нацотбора на "Евровидение-2018" будут транслироваться в телеэфире с 9 февраля

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Визитки для финала национального отбора на "Евровидение-2018" будут транслироваться в телеэфире с 9 февраля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

В медиахолдинге проведены съемки визиток для каждого из 10 финалистов.

Adagio

ALEKSEEV

Shuma

Анастасия Малашкевич

Гюнешь

Радиоволна

Alen Hit

Lexy Weaver

Кирилл Гуд

"По задумке, каждый исполнитель окажется в своеобразной комнате воспоминаний. Это параллель с гримеркой, в которой артист настраивается перед выступлением. Используется сложная техническая конструкция, задействованы специальные проекторы. Создается эффект погружения вокалистов в видеоряд", - рассказал режиссер роликов Юрий Ярошик.

Визитные карточки конкурсантов будут транслироваться в эфире "Беларусь 1". Первыми их смогут увидеть зрители программы "Добрай раніцы, Беларусь!".

Все визитки по 30 секунд. Именно столько времени необходимо на смену декораций и подготовку следующего номера во время прямого эфира финального гала-концерта, где выступление каждого артиста будет предварять визитка.

Шоу пройдет 16 февраля в формате телевизионного концерта в прямом эфире "Беларусь 1" и международного спутникового телеканала "Беларусь 24". Начало концерта и прямой трансляции в 22.15.

Официальный представитель Беларуси для участия в международном конкурсе песни "Евровидение-2018" в Лиссабоне (Португалия) будет определен во время трансляции финала голосованием телезрителей и профессионального жюри по классической формуле 50x50.

Организацию национального отборочного тура и дальнейшую подготовку белорусского участника к международному конкурсу песни "Евровидение-2018" осуществляет Белтелерадиокомпания как единственный в Беларуси член Европейского вещательного союза.-0-

Фото пресс-службы Белтелерадиокомпании