Въездную браму деревянного замка времен ВКЛ обнаружили в Кореличском районе

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фрагменты деревянного замка времен Великого княжества Литовского обнаружили в деревне Березовец Кореличского района, сообщает ОНТ.

Одна из уникальных находок, открывающая новые страницы жизни сельских аристократов XVI века, - въездная башня. Теперь археологи по сантиметру открывают элементы укреплений, которые, как оказалось, делали не из дерева, а из валунов.

"Хотелось бы найти церковь деревянную, униатскую. Вернее то, что от нее осталось. И хотелось бы определить точное размещение господских домов", - отметила ведущий научный сотрудник Гродненского государственного историко-археологического музея Наталья Почобут.

Деревянной архитектуры времен ВКЛ в стране почти не сохранилось, потому важна любая информация о быте той эпохи. Во время раскопок найдено большое количество черепков посуды, костей, горшки, монеты, кафель, пломбы для документов или товаров, украшения и музыкальные инструменты. Еще ученым предстоит определить местоположение оборонительных стен и двух башен. Полное исследование замкового комплекса, по оценке экспертов, займет не один десяток лет. В настоящее время готовится 3D-модель объекта. В будущем, возможно, это место станет не менее популярным у туристов, чем расположенный неподалеку Мирский замок.

Замок в Березовце принадлежал семье Кмитов, которая получила землю в подарок от великого князя и построила резиденцию. По тем временам двор был крупный - 95х60 м, в XVI веке попасть сюда можно было по мосту. Чтобы найти место, откуда начиналась резиденция, ученые потратили пять лет. Остальные постройки вычислить будет проще, поскольку в 1636 году новый владелец замка сделал подробную опись имущества.-0-