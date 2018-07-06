6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Включение проспекта Независимости Минска в белорусский предварительный список ЮНЕСКО ожидается в сентябре, сообщила корреспонденту БЕЛТА член Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО, председатель фонда "Культурное наследие и современность" Алла Сташкевич.
По ее словам, на недавно состоявшемся заседании межведомственной рабочей группы с участием Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО принята дорожная карта по подготовке белорусской части международной серийной номинации "Послевоенные центральные магистрали Центральной и Восточной Европы. 1940-1950 г.г.". Первым ее пунктом станет внесение историко-культурной ценности - ансамбля проспекта Независимости в Минске в белорусский предварительный перечень объектов, претендующих на включение в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Дорожная карта предусматривает подготовку проекта соответствующего постановления Совета Министров до 1 августа. Ожидается, что документ может быть подписан в сентябре.
Готовить проект постановления с участием экспертов будет Мингорисполком как структура, в чьей юрисдикции находится проспект.
Участие в международной серийной номинации "Послевоенные центральные магистрали Центральной и Восточной Европы. 1940-1950 г.г." на сегодня помимо Беларуси подтвердили Россия, Польша, Германия. Возможность участия прорабатывает Украина. Свою заинтересованность высказала и Армения. Проспект Независимости белорусской столицы станет основой транснациональной номинации как наиболее целостно сохранившийся ансамбль послевоенной архитектуры в Центральной и Восточной Европе. Для представления номинации в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО обязательным условием является присутствие объекта в национальном предварительном перечне.-0-
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