Внеконкурсная документальная программа "Лiстапада" включает фильмы с яркой фестивальной историей

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внеконкурсная документальна программа XXV Минского международного кинофестиваля "Лiстапад" включает фильмы с яркой фестивальной историей, сообщили БЕЛТА организаторы.

"Внеконкурсная программа документального кино "Лучшее" объединила разные фильмы, но у каждого из них яркая фестивальная история. Это, например, британская картина на актуальную тему "Еще одна новость", которую я рекомендую посмотреть: в центре внимания здесь не только проблемы беженцев в Европе, но и то, как к ее освещению относятся журналисты с точки зрения психологического переживания драм и трагедий", - отметила директор программ документального кино Ирина Демьянова.

Зрителям представят ливанский фильм "Качели", изящную итальянскую ленту "Созыв", фильм Сергея Лозницы "День победы", который был показан на всех крупнейших кинофестивалях. В этом году гости познакомятся и с режиссером Аленой ван дер Хорст, которая сняла трогательный фильм о российской глубинке "Любовь - это картошка". Документальное внеконкурсное кино будет показано в рубриках "Арт", "Кино о кино", "(Не)детские истории", "МузыкаДок", "ХХ век. Драмы истории", "Спортивные страсти", "Свидание с Россией" и "Золотой юбилей "Летописи".

Определена и внеконкурсная программа игрового кино. Традиционно в секцию "Львы, медведи, пальмовые ветви" вошли участники и призеры престижных кинофестивалей.

"У нас будет две большие ретроспективы. Одна из них посвящена великой французской женщине-режиссеру Аньес Варда - представим ее картину "Клео от 5 до 7", впервые в Беларуси будет показан фильм "Счастье". В ретроспективу включена и последняя ее картина "Лица, деревни", который в прошлом году номинировался на премию "Оскар" в категории "Лучший документальный фильм", - анонсировал директор программ игрового кино Игорь Сукманов. Он посоветовал обратить внимание и на секцию "Цвет ночи", где можно будет встретить немало громких имен: Ларс фон Триер, Паоло Соррентино, Клер Дени.

XXV Минский международный кинофестиваль "Лiстапад" пройдет в белорусской столице с 2 по 9 ноября под слоганом "Познавая белый свет" и будет посвящен известному режиссеру Кире Муратовой. Основными площадками форума в этом году станут кинотеатры "Центральный", "Мир", "Пионер", "Москва", "Беларусь", Falcon Club Бутик Кино и Музей истории белорусского кино. Учредители "Лістапада" - Министерство культуры Беларуси и Мингорисполком. Организатор - Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".-0-