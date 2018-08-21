Во время форума "ТЕАРТ" покажут избранные спектакли Авиньонского фестиваля

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ходе VIII Международного форума театрального искусства "ТЕАРТ" 11 и 15 октября пройдут показы спектаклей-участников театрального фестиваля в Авиньоне - триллер "Арктика" и ностальгический спектакль "Сайгон". Об этом сообщили организаторы форума "ТЕАРТ" Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".

Обе постановки созданы амбициозными женщинами-режиссерами совместно с одним из старейших французских театров - Национальным театром Одеон.

11 октября на сцене Дворца культуры МАЗ покажут политический триллер "Арктика". Бельгийский режиссер Анн-Сесиль Вандалем продемонстрирует зрителям спектакль, где язык кино используется для создания эффекта путешествия в 2025 год. Шестеро пассажиров круизного лайнера оказываются втянутыми в политический заговор. Все, что им остается, это попытаться распутать этот заговор и выбраться из ледяной ловушки.

Анн-Сесиль Вандалем начинала свою карьеру в качестве актрисы и сотрудничала с рядом театральных и кинорежиссеров. В 2003 году она решила заняться написанием пьес и созданием театральных постановок. В 2006 году режиссер исполнила свою детскую мечту и отправилась в путешествие по Гренландии. Несколько месяцев пребывания там подали ей идею для постановки спектакля "Арктика" по пьесе Нильса Хаарманна и Сары Сайгнобос. Театральные критики отмечают, что сценарий наполнен характерными для создательницы приемами: Вандалем любит рассказывать истории, смешивать реальное и фантастическое, играть с жанрами.

Премьера спектакля состоялась 23 января 2018 в Национальном театре Брюсселя, а 18 июля прошел показ "Арктики" на театральном фестивале в Авиньоне.

Критики издания LaLibre.be пишут: "Арктика" - это настоящий успех Вандалем! В нем удалось совместить триллер и фильм ужасов". Сама режиссер подчеркивает, что создала Гренландию, которая "в ближайшие несколько лет станет желанной землей для величайших держав, убежищем, к которому европейцы, бегущие из своих стран, попытаются присоединиться, Эльдорадо для богатых туристов - последним плодородным местом на планете".

15 октября на сцене Дворца культуры МАЗ пройдет показ спектакля "Сайгон". Он расскажет истории "иностранных вьетнамцев", начавших новую жизнь во Франции, где все оказалось куда прозаичнее, чем им мечталось. Действие спектакля разворачивается в ресторанчике, от которого так и веет ностальгией: несмотря на то, что он расположен в современной Франции, его атмосфера близка той, которая царила в ресторанах Сайгона в 50-х гг. XX века.

Режиссер спектакля - Каролина Гуиела Нгуен. Она же является основательницей театральной компании "Лез Омз Аппроксиматиф". Особенность ее постановок в том, что они рассказывают истории, которые зритель не привык видеть на сцене.

Французский еженедельник Telerama написал о спектакле: "Сайгон" - сага, питаемая нежными существами и хрупкими эмоциями. Каролина Гиела Нгуен пробуждает мертвых, воскрешает призраков. В ресторане многие вьетнамские актеры - молодые или старые, умные или менее - живут и поют для нас с бесконечной нежностью эту историю разделения, изгнания, отказа от одиночества... Потому что это очень просто, без больших слов, без насилия, без драмы или обострения страстей. Просто грустно. Отчаянно грустно. И красиво. Каролина Гуиела Нгуен поймала дух времени".

Союз Французских Театральных критиков признал спектакль лучшей постановкой Премии Жоржа Лерминьера. Текст "Сайгона" стал лауреатом Commission nationale d'aide a la creation de textes dramatiques - ARTCENA.

VIII Международный форум театрального искусства "ТЕАРТ" пройдет в Минске с 20 сентября по 16 октября. Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры Республики Беларусь и Минского городского исполнительного комитета. -0-