9 мая, Лиссабон /Корр. БЕЛТА/. Во время выступления ALEKSEEV на "Евровидении" белорусская делегация болела в пресс-центре конкурса, передает корреспондент БЕЛТА.
Аккредитованные журналисты во время концертов полуфиналов и финала работают в пресс-центре, где болеют за представителей своих стран не менее горячо, чем в зрительном зале фанаты "Евровидения". Представитель Беларуси выступал восьмым и белорусская делегация в это время следила за действом в пресс-центре, где на экранах ведется прямая трансляция шоу. И делала это столь эмоционально, что оказалась в центре внимания фотокорреспондентов и операторов из разных стран.
Конечно, не обошлось без розы – этот прием с перемещением красного цветка стал популярным, журналисты из разных стран в телевизионных съемках стараются его повторить.-0-
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