Военная драма "Иди и смотри" вошла в топ-100 неанглоязычных фильмов по версии BBC

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военная драма "Иди и смотри" из золотой коллекции "Беларусьфильма" вошла в сотню лучших неанглоязычных фильмов по версии британской телерадиокомпании ВВС. Рейтинг, представленный на сайте ВВС, был составлен кинокритиками из 43 стран мира.

В сотню лучших вошли фильмы от 67 режиссеров из 24 стран на 19 языках. Среди них семь кинокартин русскоязычных режиссеров - военная драма "Иди и смотри" советского режиссера Элема Климова, четыре фильма Андрея Тарковского - "Зеркало", "Андрей Рублев", "Сталкер" и "Солярис", а также "Человек с киноаппаратом" режиссера Дзиги Вертова и "Броненосец Потемкин" Сергея Эйзенштейна.

Фильм "Иди и смотри" был снят по сценарию белорусского писателя Алеся Адамовича на киностудиях "Беларусьфильм" и "Мосфильм". Действие картины разворачивается на территории Беларуси в 1943 году. В центре сюжета - белорусский мальчик, который становится свидетелем ужасов нацистской карательной операции, в течение двух дней превращаясь из жизнерадостного подростка в седого старика.

Премьера фильма "Иди и смотри" состоялась летом 1985 года на Московском международном кинофестивале, где он был удостоен "Золотого приза" и отмечен премией ФИПРЕССИ. За более чем 30 лет с момента создания фильм становился лауреатом многих престижных кинофестивалей. В 1985 году был выдвинут от СССР в число претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

По опросу читателей журнала "Советский экран", "Иди и смотри" признан лучшим фильмом 1986 года, а впоследствии утвердился во многих кинорейтингах, в том числе и зарубежных. Фильм удерживает рейтинг в 95% "свежести" по шкале Rotten Tomatoes. По версии журнала Time Out, картина занимает шестую строчку в списке "50 лучших военных фильмов всех времен", одновременно являясь лучшим фильмом о Второй мировой войне. В 2008 году британский журнал Empire включил ленту в список "500 величайших фильмов всех времен". По результатам опроса, проведенного в 2012 году британским журналом Sight & Sound среди режиссеров, картина заняла 30-е место в списке лучших фильмов всех времен.

Картина была отреставрирована специалистами киноконцерна "Мосфильм" и в 2017 году получила главный приз на 74-м Венецианском кинофестивале в номинации "Венецианская классика" за лучший отреставрированный фильм.-0-