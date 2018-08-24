Военно-исторический фестиваль оживит 10 веков истории Минска

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десять веков белорусской истории представят участники военно-исторического фестиваля реконструкции "Менск старажытны" 8-9 сентября, сообщили БЕЛТА организаторы.

Традиционно главная площадка праздника расположится в центре столицы на зеленой зоне перекрестка проспектов Победителей и Машерова, у берега Свислочи.

Кроме восстановленной эпохи Средневековья, гости нынешнего фестиваля смогут увидеть показательное выступление клубов, занимающихся реконструкцией дружин времен Полоцкого Княжества, Римской Империи, событий 1812 года, Первой и Второй мировых войн. Отдельная площадка будет посвящена первым поселениям на территории современной Беларуси, относящимся к эпохе позднего палеолита.

"Мы хотим напомнить минчанам и гостям столицы о самых важных событиях истории нашей земли и Минска в частности. Основу фестиваля, как и в прошлые годы, составит средневековый блок. В программе турнир пеших рыцарей, конный турнир, битва пятерок, бугурты (массовые сражения рыцарей), театрализованный штурм замка с применением осадной техники и артиллерии, турнир лучников, - рассказали в Экстрим-театре "Берсерк". - Но вообще, на территории фестиваля будет разбито несколько лагерей разных эпох, в каждом из них организован мини-музей".

Помимо грандиозной программы с участием реконструкторов представленных эпох, фестиваль предложит столь же разноплановую музыкальную программу: на сцену выйдут коллективы фолк- и фолк-рок-направлений.

Кроме того, в большом городе мастеров пройдут мастер-классы по кузнечному и гончарному делу, плавке руды, валянию шерсти, можно будет понаблюдать за работой оружейников и ювелиров.

Все желающие также смогут обучиться стрельбе из лука, метанию копий, поучаствовать в старинных играх.

Организатором фестиваля выступает Мингорисполком.-0-