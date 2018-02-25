Военно-спортивный праздник пройдет сегодня в Витебске

25 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске сегодня пройдет военно-спортивный праздник, посвященный столетию Вооруженных Сил Беларуси, сообщили БЕЛТА в Витебском горисполкоме.

Мероприятие состоится в комплексе культурно-массового отдыха имени Советской Армии. Насыщенная программа дня включает выступления творческих коллективов учреждений культуры и образования, костюмированные показательные выступления мастеров верховой езды конно-спортивного клуба "Калипсо", выставку военной техники, городской конкурс снежных скульптур, состязания по мини-футболу на снегу, дартсу, армрестлингу, перетягиванию каната, поднятию гири.

Разнообразное меню предложат объекты выездной торговли, желающие смогут угоститься солдатской кашей из полевой походной кухни. Поклонникам зимних видов спорта свои услуги предложит пункт проката спортивного инвентаря.-0-