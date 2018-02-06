Вокруг белорусского кино создан нездоровый информационный фон - Бондарь

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вокруг белорусского кино создан нездоровый информационный фон. Такое мнение высказал на коллегии Министерства культуры Беларуси по итогам работы в 2017 году руководитель ведомства Юрий Бондарь, передает корреспондент БЕЛТА.

В развитии белорусского кинематографа в 2017 году наметились определенные положительные тенденции, сказал министр. Национальная киностудия "Беларусьфильм" обеспечила безубыточную деятельность, выпустила 36 работ, из них три - за внебюджетные средства. Увеличились фактические объемы поступления денежных средств от коммерческого использования картин. Обеспечивается загрузка модернизированной базы киностудии. В производстве находятся около 30 фильмов игровой, неигровой и анимационной форм.

Вместе с тем положением дел в белорусском кино Юрий Бондарь не удовлетворен. "Первое, что вызывает резкое неприятие, - нездоровый информационный фон вокруг белорусского кино. Моду в отечественном кинематографе диктуют не продюсеры и кинокритики, а завсегдатаи социальных сетей", - сказал он. "В обществе сформировано неверное представление о современном белорусском кино: чернуха, снятая за три копейки на цифровую камеру. При этом происходит наглое, откровенное унижение киностудии "Беларусьфильм". Весь этот информационный произвол творится при молчаливом попустительстве киносообщества и СМИ", - считает министр.

Вместе с тем немалая доля ответственности за сложившуюся ситуацию лежит на самой киностудии, заметил руководитель Минкультуры. "Беларусьфильмом" не обеспечено повышение художественного качества продукции, не разработана четкая стратегия творческого развития отечественного кинематографа, недостаточно активно ведется работа по реализации белорусских работ на внешние рынки. Руководство студии не обеспечивает выполнение всех показателей бизнес-плана развития, работа по вовлечению в кинопроизводство белорусских частных кинопроизводителей и представителей крупного бизнеса, что является общемировой практикой, неэффективна.

Есть обоснованные претензии к актуальности и художественному качеству кинопроектов, представляемых на открытый республиканский конкурс. Кроме того, не предпринимаются меры по переходу белорусского анимационного кино на современные технологии. На студии неигровых фильмов "Летопись" слабо разрабатываются острые социальные проблемы. Мало создается исторических фильмов, востребованных прокатом и телеканалами.

"А самое главное - нет национального проекта, который бы стал визитной карточкой нового "Беларусьфильма" и всего отечественного кино", - сказал Юрий Бондарь.

Среди задач на ближайшее время министр назвал ускорение завершения разработки проекта указа о стимулировании развития кинематографии, основные положения которого получили поддержку серьезных продюсеров и руководителей профессиональных творческих союзов.

В 2018 году потребуется радикально изменить подходы к формированию программ Минского международного кинофестиваля "Лістапад", и в первую очередь национального конкурса, организаторы которого в немалой степени поспособствовали смещению акцентов в представлениях о белорусском кино.-0-