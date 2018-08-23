Впервые на форуме "ТЕАРТ" покажут спектакли из Финляндии

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Впервые в рамках Международного форума театрального искусства "ТЕАРТ" будут представлены спектакли из Финляндии - страны, которая в 2018 году отмечает столетие независимости. Режиссеры-постановщики Вальтерс Силис и Кристиан Смедс привезут свои постановки 1 и 4 октября. Об этом сообщили организаторы форума "ТЕАРТ" Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".

Участие спектаклей в фестивале осуществляется при поддержке Информационного центра театра Финляндии.

1 октября на сцене Республиканского театра белорусской драматургии покажут спектакль Вальтерса Силиса "Три мушкетера. К востоку от Вены".

Сюжет постановки рассказывает о трех мушкетерах, которые уснули во Франции XVII века, а проснулись в современной столице Австрии. Главные герои - Атос, Портос и Арамис - не знают, как вернуться в прошлое, и решают пойти вперед, на территорию Восточной Европы, и делать то, к чему они привыкли в своей эпохе: сражаться.

Мушкетеры преследуют благородные цели, но осталось ли то, ради чего нужно сражаться? Именно этот вопрос поднимает спектакль. Существенное место в нем занимают видеоматериалы, которые документально отражают реальное путешествие мушкетеров по современным странам Центральной и Восточной Европы. "Взаимодействие документального фильма и действия на сцене создает увлекательное представление, которое предлагает зрителям окунуться в повседневную жизнь и мировоззрение современных европейцев и найти сходства и различия между ними", - пишет о спектакле Riga This Week.

Постановка создана в копродукции театра "Клокрикетеатерн" (Хельсинки, Финляндия) и театра "На улице Гертрудес" (Рига, Латвия). Режиссер Вальтерс Силис - яркий представитель новой волны латвийского театра. Он работает не только над спектаклями для Латвийского национального театра, но и над постановками для других площадок, в том числе независимых театров.

4 октября на сцене Дворца культуры МАЗ будет показана "Просто киносъемка" - спектакль одного из самых известных и резонансных режиссеров Финляндии. Эта постановка - своеобразное признание Кристиана Смедса в любви к киноискусству. Режиссер окончил Театральную академию в Хельсинки. Он работал в разных странах Европы: Германии, Франции, Бельгии, Венгрии, странах Балтии. В 2007 году создал собственную театральную компанию Smeds Ensemble, а в 2011-м стал лауреатом премии "Европа - театру" в номинации "Новая театральная реальность". Это был первый случай в истории, когда подобная премия была вручена скандинавскому режиссеру.

Главные роли в "Просто киносъемке" исполняют ведущие актеры из Венгрии и Эстонии - Аннамария Ланг и Юхан Ульфсак. Их актерскую игру финские критики называют "театральным танцем, богатым страстью, абсурдом и юмором". В спектакле Ланг и Ульфсак разговаривают на "ломаном" английском и финском языках. Главные герои обсуждают кино, показывают сцены из фильмов, но все это лишь игра на фоне разбросанного попкорна.

Спектакль создан старейшим профессиональным театром Финляндии - Национальным театром при поддержке Эстонского Института в Венгрии, центра Kanuti Gildi (Эстония), Дома современного искусства Трафо (Венгрия).

VIII Международный форум театрального искусства "ТЕАРТ" пройдет в Минске с 20 сентября по 16 октября. Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры Республики Беларусь и Минского городского исполнительного комитета. -0-