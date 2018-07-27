Впервые в Минске пройдет белорусско-китайский конкурс-фестиваль "Искусство Шелкового пути"

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. I Белорусско-китайский международный конкурс-фестиваль "Искусство Шелкового пути" пройдет 29-31 июля в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусском государственном университете культуры и искусств.

Состязания пройдут в номинациях "Инструментальное исполнительство" (фортепиано, духовые инструменты, струнные инструменты, народные инструменты); "Пение" (народный вокал, академический вокал, эстрадный вокал); "Танец" (народный, классический, современный). Участники делятся по возрастным категориям, а также на профессионалов и любителей.

В состав профессионального жюри войдут педагоги-практики, доценты и профессора Белорусского государственного университета культуры и искусств, руководители творческих коллективов и студий, заслуженные и народные артисты Беларуси, лауреаты международных конкурсов и фестивалей.

В дни конкурса-фестиваля "Искусство Шелкового пути" пройдут мастер-классы для участников.

Открытие творческого форума состоится 29 июля во Дворце культуры профсоюзов, гала-концерт и торжественное награждение победителей - 31 июля.

Организаторами конкурса являются Министерство культуры Беларуси и Белорусский государственный университет культуры и искусств.-0-