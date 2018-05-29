Временная экспозиция о событиях в китайском Нанкине 1937 года откроется в музее ВОВ

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Временная экспозиция "Общая память: Нанкинская резня 1937 г." откроется 5 июня в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, сообщили корреспонденту БЕЛТА в музее.

Японская армия вторглась и оккупировала китайскую столицу Нанкин 13 декабря 1937 года. Были уничтожены более 300 тыс. китайских мирных жителей и сложивших оружие солдат, насилию подверглись более 20 тыс. китайских женщин. Это событие стало известно позже как Нанкинская резня. Группа европейцев и американцев, которые отважились остаться в Нанкине, и их китайские помощники создали безопасную зону Нанкина (также известную как район для пострадавших). Они пытались спасти беженцев и стали свидетелями зверств армии и жизни пострадавших.

В открытии временной экспозиции примут участие заместитель председателя Ассоциации по международным гуманитарным обменам провинции Цзянсу Ян Лицюнь, председатель совета Китайского фонда по правам человека Ван Гоцин, посол Китайской Народной Республики в Беларуси Цуй Цимин.

Во время открытия экспозиции состоится подписание соглашения о сотрудничестве Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны и Мемориального музея памяти жертв Нанкинской резни.

Временная экспозиция подготовлена Ассоциацией по международным гуманитарным обменам города Нанкин, Мемориальным музеем памяти жертв Нанкинской резни и Белорусским государственным музеем истории Великой Отечественной войны при поддержке пресс-канцелярии Госсовета КНР, Народного правительства провинции Цзянсу, Посольства Китайской Народной Республики в Республике Беларусь, Генерального консульства Республики Беларусь в Шанхае.-0-