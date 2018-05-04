Вручение Нобелевской премии по литературе в 2018 году отменено

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шведская академия заявила, что не будет вручать Нобелевскую премию по литературе в 2018 году, сообщает ТАСС.

В опубликованном заявлении Шведской академии отмечается, что в следующем году будут вручены две награды - за 2018 и 2019 годы.

Такое решение было принято на фоне того, что число членов Шведской академии стало меньше и "во всем мире ослабло доверие" к ней.

За последний месяц семь литераторов подали заявление об уходе из Шведской академии. Клас Эстергрен, Челль Эспмарк и Петер Энглунд подали в отставку, выразив недовольство тем, как ведутся дела в академии. Вскоре их примеру последовали Сара Даниус, Катарина Фростенсон, Лотта Лотасс и Сара Стридсберг.

Причиной ухода академиков стали скандальные происшествия, в центре которых оказалась Шведская академия. Ранее было проведено расследование в отношении Жана-Клода Арно, мужа члена Шведской академии Катарины Фростенсон, обвинявшегося в многочисленных сексуальных домогательствах. В процессе также была раскрыта утечка секретной информации о лауреатах Нобелевской премии по литературе разных годов. Выяснилось, что источник, связанный со Шведской академией, в течение многих лет досрочно сообщал букмекерам имена нобелевских лауреатов. Ведомство по борьбе с экономической преступностью 27 апреля начало предварительное расследование по фактам экономических преступлений, которые могут быть связаны с деятельностью академии.-0-